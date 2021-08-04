Стало известно имя тренера, который заменит Карпина в «Ростове»

«Ростов» рассматривает кандидатуру наставника молодежной сборной России Михаила Галактионова на пост главного тренера клуба, информирует «Лента.ру».

Представители ростовчан уже связывались с Галактионовым по поводу возможного сотрудничества. Приглашение наставника в «Ростов» рассматривается как часть сделки по приходу Валерия Карпина на тренерский мостик в национальную команду.

Галактионов возглавляет молодежную сборную с 2019 года.

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин не будет совмещать работу в «Ростове» и сборной России. Выбор сделан в пользу национальной команды.

Напомним, 23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с Карпиным до 31 декабря 2021 года, при этом предполагалось, что он будет совмещать должности в «Ростове» и национальной команде.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.