Наставник Тимановской назвал свою подопечную эгоцентричным человеком

Наставник белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской Леонид Сафронников высказался о скандале вокруг своей подопечной на Олимпиаде в Токио.

«Она такой, непростой человек, сложный, эгоцентричный. Склонна была к поступкам таким даже иногда необъяснимым. Человека попросили пробежать там в эстафете, да? И после этого такая тирада в интернете. Ну к чему она? Не понимаю. Я не могу объяснить мотивацию этого её поступка», — передает слова Сафронникова «Прессбол».

На летних Олимпийских играх — 2020 Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После спортсменка заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Как сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии, возвращение спортсменки на родину вызвано «эмоционально-психологическим состоянием».

Сама участница Игр призналась, что не намерена возвращаться в Белоруссию. Спортсменка обратилась за помощью к полиции аэропорта, после чего ее взяли под охрану. Ожидается, что 4 августа она вылетит в Польшу.

Исполнительный директор фонда спортивной солидарности Белоруссии Александр Опейкин считает, что на родине легкоатлетку могут посадить за критику в тюрьму.

Ранее легкоатлетка Яна Максимова заявила, что не будет возвращаться в Белоруссию.