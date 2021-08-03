Иностранец готов сменить Карпина в «Ростове»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, что готов возглавить «Ростов», который покинул Валерий Карпин ради работы в сборной России.

«Работа тренера — очень тяжелое дело, которое требует большой самоотдачи. Работа в команде на постоянной основе и совмещение со сборной подразумевает множество трудностей и наличие большой технической группы: с клубом — одна, со сборной — другая. Поскольку это было невозможно, решение Карпина посвятить себя исключительно одному варианту кажется мне логичным. А верное это решение или нет — покажет только время.

Что касается меня, то я профессионал своего дела и моя профессия — тренировать. «Ростов» — отличная молодая команда, у которой были хорошие времена в Европе. Я слышал от Сезара Наваса и Кристиана Нобоа, что город Ростов очень гостеприимный, а клуб — отличный. «Ростов» — желанная команда для любого тренера, так что я бы с удовольствием его возглавил. Я готов, тем более что я понял нюансы российского футбола и могу помочь команде», — цитирует Рианчо Sport24.

Напомним, 23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с Карпиным до 31 декабря 2021 года, при этом предполагалось, что он будет совмещать должности в «Ростове» и национальной команде.

2 августа Карпин объявил о том, что покидает «Ростов» и сосредоточится на работе с национальной командой.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал уход Валерия Карпина из «Ростова».