Польша готова принять белорусскую легкоатлетку Тимановскую

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что страна готова принять белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую.

«Мы еще вчера отреагировали на эту ситуацию, когда получили информацию. Мы обратились к представителям госпожи Тимановской и мы находимся с ними в контакте. В интересах этого дела мы не можем пока представить больше подробностей кроме того, что Польша готова к тому, чтобы принять у нас госпожу Тимановскую, обеспечить ей защиту и продолжение спортивной карьеры», — заявил Яблоньский в эфире Польского радио.

На летних Олимпийских играх — 2020 Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли девушки в заявку на эстафету 4х400 метров. После она заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск.

Спортсменка обратилась за помощью к полиции аэропорта, после чего ее взяли под охрану. По словам властей Японии, легкоатлетка в настоящее время находится в безопасности.

В Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии заявляют, что Тимановская прекращает участие в Играх «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием».

Ранее сообщалось, что ЕС рассмотрит возможность предоставления убежища белорусской легкоатлетке.