Российский тренер раскритиковал судей на Олимпиаде: ходят, балду гоняют, ничего не делают

Тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов прокомментировал уровень судейской комиссии на Олимпийских играх в Токио.

«Судьи тоже люди. Они могут уставать. Но ходят тут члены судейской комиссии международной федерации и ничего не делают. Смысл вашего нахождения здесь? Я сам 8 лет проработал в судейской комиссии. Судьям помогал. Не давал им ошибаться. Ошибаются судьи — страдает результат, страдает вся работа, которая проводится много лет. Из-за ошибки судьи это все коту под хвост», — цитирует Магомедова Матч ТВ.

Мамедов заявил, что когда он был членом судейской комиссии, стоял сзади судей и давал им рекомендации после ошибок. Он отметил, что он не мог давать решение, только рекомендации, но судьи прислушивались из-за авторитета Мамедова в фехтовании.

«Они знают, что у них в конце ноября выборы. Может, многих из них на комиссии не будет. Ходят, балду гоняют. Ничего не делают. Какая-то неправильная позиция. «Мы не имеем права вмешиваться». А для чего вы тогда здесь находитесь? Четыре делегата! А до этого вообще было шесть. Чтобы компьютер выбрал судью на жеребьевке, может и один делегат справиться. Туристы», — сказал Магомедов.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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