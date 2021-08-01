Тимановская будет просить политического убежища и не собирается возвращаться в Белоруссию

Александр Опейкин, исполнительный директор фонда спортивной солидарности Белоруссии, рассказал «Газете.Ru», что легкоатлетка Кристина Тимановская будет просить политического убежища и не собирается возвращаться на родину.

Ранее сообщалось, что белорусская делегация сняла спортсменку со всех олимпийских соревнований в Токио и попыталась насильно отправить в Минск за то, что та раскритиковала спортивных чиновников своей страны. Позже СМИ сообщили, что японцы не позволили посадить Тимановскую на рейс и увезли ее в безопасное место.

«Стоит ли ей оставаться в Японии и больше не возвращаться в Белоруссию после такого инцидента? Спортсменке, конечно, нужно просить политическое убежище, потому что режим Александра Лукашенко не прощает такие поступки. Так что она делает все правильно.

Тимановская сама почувствовала большую опасность после того, как увидела себя на госканалах, где ее полили грязью. Тогда она осознала, что возвращаться в Белоруссию нельзя, потому что там тысячи людей сидят в тюрьме. Поэтому она приняла абсолютно правильное решение и будет сейчас просить политического убежища», — сообщил Опейкин.

Ранее белорусский политик заявил, что Тимановскую вывозят из Токио по личному указанию Лукашенко.