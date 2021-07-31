Журова: возможно, Веснина подумала, что у нее все равно будет медаль в миксте

Россиянки Елена Веснина и Вероника Кудерметова могли проиграть матч за бронзу олимпийского парного турнира из-за жары, такое мнение выразила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова. Она также допустила, что Елена может быть не очень расстроена этим поражением, поскольку гарантировала себе медаль в другом виде программы.

«В теннис достаточно сложно играть на жаре, матчи не по пять минут идут. Возможно, солнце повлияло. У Весниной же в любом случае будет медаль в миксте. Может быть, когда что-то пошло не так, она подумала: «У меня же еще медаль есть!» Хотя я знаю ее как бойца, для нее вообще героизм, что она сейчас на Олимпиаде», — сказала Журова «Газете.Ru».

Матч Весниной и Кудерметовой против бразильянок Лауры Пигосси и Луизы Стефани проходил при температуре +32 градуса по Цельсию. Россиянки уверенно начали матч, но затем уступили инициативу. И хотя на чемпионском тай-брейке они имели четыре матчбола, победу в итоге праздновал бразильский дуэт.

При этом Веснина гарантировала себе как минимум серебро Олимпиады в миксте. В дуэте с Асланом Карацевым в финале она сразится с другой российской парой — Анастасией Павлюченковой и Андреем Рублевым.

Ранее российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал выход в финал Олимпийских игр в миксте.