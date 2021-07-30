Пловец Рылов — первый в истории страны абсолютный чемпион ОИ в плавании на спине

Евгений Рылов, завоевавший золото Олимпийских игр — 2020 на дистанции 200 метров на спине, стал первым пловцом в истории России и СССР, которому удалось стать абсолютным олимпийским чемпионом в личных дистанциях на спине.

Напомним, ранее на Олимпиаде в Токио Рылов завоевал золотую медаль на стометровой дистанции на спине.

После заплыва американский и британский пловцы, занявшие второе и третье места после россиянина, неоднозначно прокомментировали победу Рылова.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Олимпийский комитет России (ОКР) отреагировал на скандальное заявление пловца из США Райана Мерфи.