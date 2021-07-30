Олимпийский чемпион Токио Рылов прокомментировал обвинения в допинге в своей адрес

Российский пловец Евгений Рылов после своей победы на дистанции 200 метров на спине на Олимпиаде в Токио прокомментировал обвинения в допинге от американца Райана Мерфи.

«Я никогда ничего не принимал, я заполняю систему ADAMS, никогда бы не простил себе, если бы что-либо принимал. Райан имеет полное право так думать. Как есть, так есть. Но мы живем здесь и сейчас. Открыто мне он ничего не предъявил, я против ничего не имею», – приводит слова Рылова Telegram-канал «Р-Спорт».

Мерфи заявил: «На меня психологически давит то, что я участвую в соревнованиях, где не все чисто. Это меня расстраивает, но я вынужден соревноваться с теми, кто выходит на старт. Я не могу лоббировать людей, которые принимают решения, и говорить, что их решения неправильны».

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее российский пловец Евгений Рылов прокомментировал свою вторую золотую медаль на Олимпийских играх в Токио — 2020.