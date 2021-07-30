Пловец Рылов — о втором золоте в Токио: не удовлетворен, на последних 25 метрах свело ноги

Российский пловец Евгений Рылов прокомментировал свою вторую золотую медаль на Олимпийских играх в Токио — 2020. Россиянин выиграл золотую на дистанции 200 м на спине, установив олимпийский рекорд.

«Не удовлетворен. Ну не доплыл я последний полтинник – видно было. Я встал. Я опять не доплыл. Либо я переработал по ходу соревнований, либо недоработал на тренировках – надо смотреть. Не было критического момента особо, но на последних 25 метрах я понял, что меня просто парализануло. Ноги свело так, что до сих пор я еле стою, ноги сводит очень сильно. Задача минимум на Игры выполнена. Перед эстафетами надо прямо отдыхать, потому что это жесть, ноги – вообще смерть», – приводит слова Рылова «Матч ТВ».

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее россиянка расплакалась после завоевания серебра в гребле на Олимпиаде в Токио.