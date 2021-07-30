Российский хоккеист раскритиковал экономику страны: все движется в какую-то пропасть

Защитник «Калгари» и сборной России Никита Задоров раскритиковал состояние российской экономики, которое он назвал «шатким».

«Если нефть не будет никому нужна, то что у нас будет? Что Россия производит, кроме натуральных ресурсов? Ничего. Раньше мы телевизоры делали, в СССР, машины. Как раньше делали машины, так они такие же и остались – на таком же уровне. То есть ничего не двигается.

Не видно перспектив, все это движется в какую-то пропасть. А как люди живут? 200 километров от столицы — и просто плакать хочется», — сказал спортсмен на Youtube-канале «Черкас-Атлант».

В минувшем сезоне Задоров выступал за «Чикаго». Защитник провел 50 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач.

Ранее Никита Задоров с улыбкой на лице пообщался с канадцем Николя Боденом, с которым они вместе выступают за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхокс».

Ранее Никита Задоров прокомментировал выступление сборной России на чемпионате Европы — 2020.