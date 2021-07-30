Лукашенко заявил, что Белоруссия финансирует спорт больше, чем любая другая страна

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал развитие спортивной сферы в своей стране.

«Как видите, Олимпиада. Так у нас и в спорте море вопросов. Мы финансируем спорт больше, чем любая другая страна. Но что получилось? Мы финансируем физкультуру и спорт, но забыли о том, что стране и народу хочется видеть спортсменов с медалями.

Надо из всей этой массы физкультурно-спортивной, в которую мы вкладываем огромные деньги, выбирать отдельные команды, спортсменов и вкладывать в них средства, которые завтра дадут результат. Вот это не сделано. Поэтому вроде и неплохо, все занимаются спортом, а медалей нет. Почему? Потому что не вкладываем, зерна эти не выбираем и не взращиваем их. Поэтому эта социальная сфера нуждается в серьезной реформе», — приводит слова Лукашенко Belta.by.

Белорусские спортсмены пока не завоевали ни одной медали на Олимпиаде в Токио.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее Александр Лукашенко раскритиковал белорусских футболистов и их жен на заседании по рассмотрению кадровых вопросов.