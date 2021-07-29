Трефилов о критике в адрес сборной: я же не обижался, когда меня ставили в позу пловца

Тренер Евгений Трефилов, который пять лет назад привел женскую российскую сборную по гандболу к победе на Играх в Рио-де-Жанейро, считает, что нынешний тренерский состав не имеет оснований обижаться на него за критику. Сам Трефилов присутствует в Токио как гость и наблюдает за матчами российских гандболисток с трибун олимпийской арены.

«С главным тренером все прекрасно, у нас прекрасные отношения: он живет в Олимпийской деревне, я — за семь километров от нее. Обиделся ли он? Но я же не обижался, когда меня после Олимпиады в Лондоне ставили в позу пловца. За что обижаться? Результат есть результат», — сказал Трефилов в интервью ТАСС.

В третьем туре группового этапа женская сборная России по гандболу оказалась сильнее представительниц Венгрии. В предыдущем туре россиянки разгромно уступили Швеции (24:36).

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Венгрия.