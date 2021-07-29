Лукашенко раскритиковал белорусских спортсменов и их жен

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал белорусских футболистов и их жен на заседании по рассмотрению кадровых вопросов.

«Посмотрите, что творят наши спортсмены, особенно их жены! В чемпионате по футболу люди получали огромные суммы денег. А зачем женам работать? Они сидят и тычут в эти айфоны! И все они — за БЧБ. От безделья! Это не только мой вывод. Есть люди, которые наблюдают за этими процессами, и мне прямо говорят: «Кому мы деньги платим?!» — сказал Лукашенко в видео на YouTube-канале «Sputnik Беларусь».

На данный момент сборная Белоруссии не завоевала ни одной медали на проходящей в Токио Олимпиаде-2020.

На летних Играх-2016 Белоруссия завоевала девять медалей (1 золото, 4 серебра и 4 бронзы).

Ранее сообщалось, что белорусский хоккейный клуб «Юность» исключен из Лиги чемпионов.