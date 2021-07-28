Мостовой — о баскетболе 3x3 на ОИ-2020: может, еще в футбол 3 на 3 поиграем?

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о баскетболе 3x3, который стал новым олимпийским видом спорта в Токио.

«Поздравляю наших ребят и девочек с выходом в финал, они большие молодцы! Тем более слышал, что сербы — чуть ли не сильнейшая команда в мире, да и у сборной Китая сильная команда. Но этого вида спорта я не понимаю — все-таки есть нормальный баскетбол, а там у нас все плачевно. Новые виды спорта постоянно выдумывают — это здорово, люди занимаются спортом. Но зачем делать такие странные виды олимпийскими видами спорта?

А самое странное — это сравнение таких соревнований с футболом или хоккеем. Никто не принижает заслуг наших спортсменов, но давайте обойдемся без таких сравнений. Может, еще футбол 3 на 3 поиграем? Мы тогда там тоже сможем выигрывать», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, мужская и женская сборные России по баскетболу 3x3 завоевали серебряные медали Олимпийских игр — 2020.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее российские волейболисты уверенно переиграли бразильцев на Олимпиаде в Токио.