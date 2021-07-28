В Кремле отреагировали на провокационный вопрос теннисисту Медведеву на Играх

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о провокации чилийского журналиста в адрес теннисиста Даниила Медведева.

В микст-зоне после победы над итальянцем Фабио Фоньини на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио спортсмена спросили, чувствуют ли российские атлеты на себе «клеймо обманщиков». В ответ Медведев потребовал отстранить журналиста от работы на Олимпиаде.

«Это вопрос, сопоставимый с оскорблением. Медведев ответил достойно», — приводит слова Пескова «РБК-Спорт».

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее прославленный советский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался о провокационном вопросе в адрес российского Медведева. Он констатировал, что к представителям нашего спорта перестали относиться с уважением. Также экс-спортсмен добавил, что во многом это вина России, поскольку за нашими атлетами тянется шлейф громких допинговых скандалов.