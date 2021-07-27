Губерниев сравнил российских гимнасток со Spice Girls

Журналист Дмитрий Губерниев оценил победу российских гимнасток в командных соревнованиях на Олимпиаде, передает Sport24.

«Я считаю, что у нас сейчас озарение всероссийской прухи — нас не остановить! Гимнастика — чувствительная история. Если мужская сборная России — Beatles мировой гимнастики, то женская — Spice Girls! Перцу задали всему миру! Тут вопросов нет. Это супер-группа», — сказал Губерниев.

Российская команда, в составе которой выступили Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова, за четыре вида в сумме набрала 169,528 балла.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.