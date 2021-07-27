news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
TikTok запустит новые функции для прямых трансляций 17:01
МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России на этот год 16:59
В Швейцарии закрыто расследование, связанное с «делом Магнитского» 16:55
Пенсионерка из Новокузнецка рассказала, как поймала выпавшего из окна ребенка 16:49
В России хотят учредить новый праздник 16:44
Группе Green Grey запретили петь на украинском концерте из-за хита на русском 16:42
Турецкий парламентарий исключил сделку с признанием Крыма 16:42
Администрация сочи назвала ошибочной платную услугу спасателей 16:36
Эрнст объяснил уход на рекламу во время выхода украинцев на открытии Игр... 16:31
Поклонская оценила предложение признать Крым в обмен на Северный Кипр 16:24
Бесплатная ставка 1000 р.

Главный редактор «Матч ТВ» рассказал о разговоре с Губерниевым после скандала с Бузовой

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
«Матч ТВ»

Главный редактор «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал о своей реакции на конфликт между комментатором Дмитрием Губерниевым и певицей Ольгой Бузовой, который произошел в эфире канала во время чемпионата Европы по футболу, передает Sport24.

«Дима, безусловно, один из самых популярных ведущих страны — он прежде всего шоумен. Естественно, он не хотел обидеть Ольгу. Конечно, у нас с ним был разговор про этот эфир. Разговор личный. От эфиров, как вы знаете, мы его не отстраняли», — сказал Тащин.

14 июня Бузова посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино. Комментатор Дмитрий Губерниев, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

Ранее генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась мнением на счет скандального эфира с участием певицы Ольги Бузовой во время чемпионата Европы — 2020.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Золотой дубль: Россия разгромила всех в гимнастике и тхэквондо. LIVE
Россия завоевала шесть медалей в четвертый день Игр-2020
Спорные песни: почему экс-солистка «Ленинграда» требует от Шнурова миллионы
Юрист бывшей звезды «Ленинграда» объяснил суть иска к Шнурову
Партия сказала — надо: как Пекин в одночасье разорил тысячи российских инвесторов
Решение властей Китая о регулировании рынка образования привело к потерям российских акционеров
В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности
Литовский политик осужден на шесть лет за шпионаж в пользу России
Димедрол и «веселящий газ» включили в список одурманивающих веществ
Депутат Шерин заявил, что не призывал к войне с Украиной
Новости и материалы
TikTok запустит новые функции для прямых трансляций
МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России на этот год
В Швейцарии закрыто расследование, связанное с «делом Магнитского»
Пенсионерка из Новокузнецка рассказала, как поймала выпавшего из окна ребенка
В России хотят учредить новый праздник
Группе Green Grey запретили петь на украинском концерте из-за хита на русском
Турецкий парламентарий исключил сделку с признанием Крыма
Администрация сочи назвала ошибочной платную услугу спасателей
Эрнст объяснил уход на рекламу во время выхода украинцев на открытии Игр в Токио
Поклонская оценила предложение признать Крым в обмен на Северный Кипр
Жириновский призвал ужесточить меры против политиков-антипрививочников
В ВОЗ призвали ввести ограничения на распространение электронных сигарет в мире
Сменился лидер медального зачета Игр-2020, Россия — четвертая с семью золотыми
Песков намерен ознакомиться с книгой, отправленной ему экс-пресс-секретарем Зеленского
В Чечне запретили ходить в магазины и мечети без документов о вакцинации
Суд снова продлил арест вдове расчлененного рэпера Картрайта
Священник опроверг опасность биочипов при вакцинации от коронавируса
Российский тхэквондист Ларин завоевал золото Олимпиады-2020
Все новости
«Обуздать заразу»: в Кремле ответили, что мешает победить коронавирус
Песков заявил о недостаточных темпах вакцинации в России
Вирус вместо меню: как QR-коды воруют личные данные
Эксперты рассказали об опасностях использования QR-кодов
«Системе образования конец»: смогут ли роботы заменить учителей
В России подсчитали количество роботов-учителей
Ушла из жизни судья Горбунова. Она отправила «ночного губернатора» в колонию
Источник: председатель Куйбышевского районного суда скончалась во сне
Крым на Северный Кипр. В Турции предложили России сделку
В Кремле исключили соглашение по Крыму, предложенное в Турции
Бьет по глазам: найдено новое осложнение COVID-19
Ученые обнаружили повреждение нервов роговицы при затяжном COVID-19
Чистый звук: в России появились новые наушники Huawei FreeBuds 4
Флагманские наушники Huawei обеспечат погружение в музыку без посторонних шумов
Пытки и расправы. Бывший офицер СБУ готов дать показания против Украины
Экс-подполковник СБУ Прозоров считает, что у России есть шанс выиграть в ЕСПЧ
Как россиян обманывают на розыгрышах призов
Сбербанк выявил новый метод кражи денег через мессенджеры
Число должников по алиментам в розыске за полгода выросло на 16 тыс. человек
Более 65 тыс. человек не могут выехать за границу из-за долгов по алиментам
«Очень медленная динамика улучшения»: Леонид Кравчук с июня находится в реанимации
Первого президента Украины подключили к аппарату ИВЛ после операции на сердце
«Пьяные водители предлагали расписать им прицепы». Все об инциденте на Кегострове
Художник, журналист и куратор выставки — о причинах драки в Архангельске
Кадры с места пожара в историческом здании в центре Петербурга
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях