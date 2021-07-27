Главный редактор «Матч ТВ» рассказал о разговоре с Губерниевым после скандала с Бузовой

Главный редактор «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал о своей реакции на конфликт между комментатором Дмитрием Губерниевым и певицей Ольгой Бузовой, который произошел в эфире канала во время чемпионата Европы по футболу, передает Sport24.

«Дима, безусловно, один из самых популярных ведущих страны — он прежде всего шоумен. Естественно, он не хотел обидеть Ольгу. Конечно, у нас с ним был разговор про этот эфир. Разговор личный. От эфиров, как вы знаете, мы его не отстраняли», — сказал Тащин.

14 июня Бузова посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино. Комментатор Дмитрий Губерниев, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

Ранее генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась мнением на счет скандального эфира с участием певицы Ольги Бузовой во время чемпионата Европы — 2020.