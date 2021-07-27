Две российские гимнастки упали с бревна во время выступления в командном многоборье

Российские гимнастки Владислава Уразова и Ангелина Мельникова упали с бревна во время выступления в командном многоборье на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Первой к снаряду подошла Уразова. Она получила за свое выступление 12,633 балла. Мельниковой судьи поставили 12,566 балла.

Женское командное многоборье проходит в Токио на арене «Ариакэ Гимнастикс Центр». Россию представляют Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Мельникова и Уразова. После двух видов отечественные гимнастки занимали первое место. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Ранее сообщалось, что четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз снялась с командного многоборья.