Симона Байлз из-за травмы завершила участие в командном многоборье

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз из-за травмы ноги не сможет продолжить участие в командном многоборье на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Представительница США покинула гимнастический зал и больше не сможет помочь своей сборной.

Женское командное многоборье проходит в Токио на арене «Ариакэ Гимнастикс Центр». Россию представляют Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. После двух видов отечественные гимнастки занимают первое место. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка и девятикратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Светлана Хоркина поделилась ожиданиями от выступления россиянок в финальных состязаниях в командном многоборье.