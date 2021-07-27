Выступление Ефимовой на Играх-2020 назвали худшим в ее карьере

Бывший тренер трехкратного призера в плавании Юлии Ефимовой Ирина Вятчанина оценила выступление спортсменки на Играх — 2020 в Токио.

Спортсменка заняла пятое место на дистанции 100 м брассом.

«Юля заявила, что это ее худшее выступление в карьере. Я рада, что она так оценила свой заплыв. Это на самом деле худшее выступление», — цитирует специалиста Legalbet.

По мнению Вятчаниной, причиной неудачного выступления стала неправильна подготовка.

«Она должна была удержать форму после этапа «Маре Нострум». Зажать себя в кулак, собрать всю волю, потому что она об этом очень долго мечтала. Хотела бороться за медаль, а не просто попасть в финал», — добавила Вятчанина.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что российские пловцы недобрали несколько наград на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.