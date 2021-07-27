Глава Hardcore MMA объяснил, почему Моргенштерн не виноват в развращении детей

Основатель лиги смешанных единоборств Hardcore MMA Анатолий Сульянов в интервью «Газете.Ru» объяснил, почему не согласен с мнением Александра Шлеменко о том, что Алишер Моргенштерн развращает молодежь.

В середине июля рэпер подписал контракт на бой в Hardcore MMA.

«Я считаю, что не надо перекладывать ответственность за воспитание своих детей на Моргенштерна. Формируйте моральный облик своего ребенка самостоятельно. У нас любят, знаете, найти какого-то сатану отпущения, который во всем виноват.

Мой семилетний сын, проведя несколько часов на лодке с Моргенштерном, где проходили съемки его нового клипа — отчасти с нецензурной лексикой, — сказал: «Мне дядя Алишер понравился. Он ругается, потому что это его работа». А когда я спросил сына, почему Алишер ему понравился, он ответил: «Когда его жена пить захотела, он встал и ей в катере водичку нашел».

Так что каждый ребенок в зависимости от того, какое воспитание дано в семье, даже в Моргенштерне замечает то, на чем его родители акцентируют внимание в ходе воспитания. Мой сын почему-то увидел заботливого супруга, а не какого-то демона.

А весь его сценический образ и вакханалию он воспринял просто как образ некого киногероя. В моем понимании, обвинять Моргенштерна в развращении малолетних — все равно что собирать подписи под петицией о запрещении деятельности Сильвестра Сталлоне за пропаганду насилия и убийства вьетнамцев в пяти эпизодах саги про Рэмбо. Он им скажет: «Вы идиоты? Идите в «20-й век Fox» и там разбирайтесь. Я актер: мне заплатили деньги, и я играю роль».

Моргенштерна нужно воспринимать точно так же. Повторюсь: лично как человек он совершенно иной, чем предстает в сценическом образе», — сказал Сульянов.

Ранее известный боец ММА выразил желание забрать Моргенштерна в Дагестан «на воспитание».