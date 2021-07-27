Завоевавший золото ОИ в плавании Рылов: на последних метрах меня вырубило

Российский пловец Евгений Рылов поделился эмоциями после завоевания золотой медали Олимпийских игр — 2020 в Токио в заплыве на 100 метров на спине. Для России это первое золото в плавании с Олимпиады-1996.

«На последних метрах меня вырубило. Шел на пределе. И где-то даже за. Американцы никогда не проигрывали спину. А теперь ситуация в мире такая. Я — первый. Климент — второй. И это круто!», — сказал Рылов.

Напомним, что россиянин Климент Колесников удостоился серебряной награды, проиграв лишь 0,02 секунды Рылову. Третьим стал американец Райан Мерфи.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее россияне Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов завоевали серебряные медали Олимпийских игр — 2020 в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте.