Рылов принес России первое за 25 лет золото Олимпиады в плавании

Российский пловец Евгений Рылов завоевал золотую медаль Олимпиады в Токио на стометровой дистанции на спине. Его соотечественник Климент Колесников удостоился серебряной награды. Третьим стал американец Райан Мерфи.

Для России это первое золото в плавании с Олимпиады — 1996.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Плавание. Олимпийские игры. Токио.

Мужчины. 100 м на спине

1. Евгений Рылов (Россия) — 51,98.

2. Климент Колесников (Россия) — 52,00.

3. Райан Мёрфи (США) — 52,19.

Ранее страна с населением 63 тыс. человек впервые в истории завоевала золото Олимпиады.