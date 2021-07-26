Карпин ответил на вопрос о назначении капитана национальной команды

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что вопрос о новом капитане национальной команды пока не решен, передает «Чемпионат.com».

«Чтобы понять, кто будет капитаном, надо понять, кто приедет. Не дай бог, кто-то получит травму, посмотрим, кто приедет на первый сбор. Из этих футболистов будем делать вывод. А кого вижу капитаном — надо будет пообщаться со всеми, познакомиться, общение с кандидатами, тренерами команд уже запланировано», — сказал Карпин.

Напомним, действующим капитаном сборной является Артем Дзюба.

Напомним, 23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с наставником «Ростова» до 31 декабря 2021 года. Карпин будет совмещать должности в «Ростове» и сборной.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

Ранее Карпин заявил, что его личные отношения с Дзюбой не должны влиять на сборную.