Россия поднялась на четвертое место в медальном зачете

Благодаря победе мужской сборной России в командном многоборье по спортивной гимнастике на Олимпийских играх — 2020 в Токио российская команда поднялась на четвертое место в медальном зачете Игр.

Олимпийские игры. Токио, Япония.

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего).

1. США – 7-3-4 (14)

2. Япония – 7-2-3 (12)

3. Китай – 6-4-7 (17)

4. Россия — 3-5-3 (11)

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее сообщалось, что российская саблистка София Позднякова стала победительницей олимпийского турнира у женщин на Олимпийских играх — 2020 в Токио.