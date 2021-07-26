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Олимпиада 2020

Россия точно получит золото и серебро в турнире саблисток

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Софья Великая вслед за Софией Поздняковой вышла в финал в соревновании саблисток на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

В полуфинале Великая победила представительницу Венгрии Анну Мартон - 15:8.

Финал между российскими спортсменками начнется в 14:45 по московскому времени.

В копилке российской команды одна золотая, четыре серебряные и три бронзовые медали. Россия занимает седьмое место в медальном зачете Игр.

Ранее сообщалось, что российский тхэквондист Максим Храмцов вышел в финал Олимпийских игр — 2020 в Токио по тхэквондо в весовой категории до 80 кг.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

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