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Олимпиада 2020

Японка стала первой за 27 лет спортсменкой, выигравшей золото ОИ в возрасте 13 лет

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Charlie Riedel/AP

Скейтбордистка из Японии Момидзи Нисии выиграла золотую медаль в соревнованиях по скейтборду в дисциплине стрит на Олимпийских играх — 2020 в Токио и стала самой юной призеркой Игр с 1994 года.

Скейтбординг. Олимпийские игры. Токио. Женщины. Улица
1. Момидзи Нисия (Япония) — 15,26.
2. Раисса Леал (Бразилия) — 14,64.
3. Фуна Накаяма (Япония) — 14,49.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее трехкратный призер Игр по плаванию Юлия Ефимова высказалась об отстранении спортсменов от летней Олимпиады — 2020 из-за коронавируса.

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