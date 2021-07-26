Российские волейболисты обыграли США на Олимпиаде-2020

Мужская сборная России по волейболу обыграла команду США в матче второго тура группового этапа летних Олимпийских игр — 2020 в Токио.

Встреча, прошедшая на «Ариаке Арене», завершилась со счетом 3-1 (25:23, 27:25, 21:25, 25:23). Самым результативным игроком в составе россиян стал Дмитрий Волков, набравший 16 очков. Также 14 баллов в активе Егора Клюки.

У проигравшей команды лучшим по набранным очкам стал Мэтью Андерсон.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После двух туров сборная России, набравшая шесть очков, лидирует в турнирной таблице группы B. США (3) располагается на третьей строчке.

В следующем туре команда России встретится с Бразилией, а США сыграет с Тунисом.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по волейболу уступила итальянкам.

Олимпиада-2020. Волейбол. Мужчины. Группы B. 2-й тур

США — Россия — 1-3 (23:25, 25:27, 25:21, 23:25)