Сергей Иванов призвал «не устраивать кормушку» в российском футболе

Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов высказался о возможных реформах чемпионата страны по футболу.

Почетный президент Единой лиги ВТБ выступил за отмену лимита на легионеров. Также он отметил, что в футболе должно быть больше матчей топ-клубов по российским меркам.

«Российский футбол — это совершенно другой мир. Любые еврокубки вам четко доказывают, где мы находимся. В рейтинге ФИФА мы находимся на 41-м месте — это и есть наше место.

Не надо надувать щеки и устраивать огромную кормушку вокруг футбола», — цитирует Иванова «Чемпионат.com».

13 июля Российский футбольный союз (РФС) представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были разработаны при участии нидерландской компании Hypercube, которая, согласно статистике, привела к росту посещаемости матчей и увеличению конкурентной борьбы в бельгийском и голландском чемпионатах. Также Hypercube разработала новый формат Лиги чемпионов.

Ранее глава Российской премьер-лиги (РПЛ) поддержал реформу лиги.