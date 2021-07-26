Звездные велогонщицы впервые узнали о чемпионке Игр только после финиша

Олимпийская чемпионка в групповой велошоссейной гонке Анна Кизенхофер удивила своих соперниц после заезда на Играх-2020 в Токио.

Представительница Нидерландов Аннемик ван Влёйтен, взявшая серебро, была уверена, что идет первой, и по ошибке праздновала победу и принимала поздравления. Спустя некоторое время ее команда поняла, что Кизенхофер уехала в отрыв от ван Влёйтен. Отмечается, что причиной инцидента стал запрет на радиосвязь на соревнованиях.

«Я ошиблась. Не услышала подсказок», — цитирует ван Влёйтен Inews.

30-летняя Кизенхофер редко появляется на крупных международных стартах. Она выступает без профессиональной команды и тренера. На Игры-2020 австрийка попала благодаря победе на чемпионате страны.

Олимпийская чемпионка Рио-2016 Анна ван дер Брегген заявила, что никогда не слышала о Кизенхофер.

«Не знала, что впереди есть кто-то еще. Не думаю, что кто-то считался с Кизенхофер. Я вообще её не знаю. Если не знаешь, кто это, то понятно, насколько ты ошибаешься. Мне-то казалось, что мы отлично выполняем работу», — сказала ван дер Брегген.

Также победительница соревнований удивила британскую велогонщицу Элизабет Дейнан.

«Кизенхофер? Ничего о ней не знаю. Она по-настоящему сенсационный победитель», — заявила британка.

Ранее сообщалось, что Россия вышла на третье место по общему числу медалей ОИ-2020.