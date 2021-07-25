Депутат рассказал, есть ли закономерность в поражениях России от США на Играх-2020

Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищев поделился впечатлениями от выступления российской сборной во второй день Олимпийских игр — 2020 в Токио.

«Удачный день для нашей сборной. Конечно, кто-то может сказать, что могли бы больше, но и так неплохо. Тяжело начинать самую сложную Олимпиаду в истории России, но ребята справляются. Такие дни дают серьезный задел для дальнейших выступлений. Никакой закономерности и политики в сегодняшних поражениях американцам нет. Это спорт — кто сильнее, тот и выигрывает. Сегодня американцы были сильнее. Завтра может быть по-другому. Надо двигаться дальше», — приводит слова Свищева Sport24.

Ранее российские спортсмены упустили сразу две золотые медали в очных встречах с представителями США во второй соревновательный день Олимпийских игр.

Игры-2020 стартовали 23 июля 2021 года и продлятся до 8 августа.

Россия занимает пятую строчку в медальном зачете по итогам второго дня Олимпийских игр — 2020 в Токио, имея в своем активе одно золото, четыре серебра и две бронзы.

Олимпийские игры. Токио, Япония.

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)



1. Китай — 6-1-4 (11)

2. Япония — 5-1-0 (6)

3. США — 4-2-4 (10)

4. Южная Корея — 2-0-3 (5)

5. Россия — 1-4-2 (7)