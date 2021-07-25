Губерниев дал медальный прогноз для России на Олимпиаде

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев предположил, сколько наград высшей пробы способна завоевать российская команда на Олимпиаде — 2020 в Токио.

«Команда сейчас идет своим чередом. Очень неплохим. Фехтовальщицы молодцы, лучницы. Многое будет зависеть для общего настроения от плавания. Посмотрим, как у нас все пойдет. Бородин бы вот со своим результатом стоял бы сегодня на пьедестале почета. Если сумеем заработать медали, то команда наберет приличную скорость. 20 золотых — вполне реально. Где-то со скрипом, где-то легче, но в России есть спорт.

Стрелки у нас испокон веков с советских времен были крутые. У нас классная команда. Олимпиада — очень сложные соревнования. Кто-то не замечает волнения, кого-то мандраж накрывает. Поэтому все впереди еще», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

25 июля россияне завоевали одну золотую, три серебряные и одну бронзовую медали.

Игры-2020 стартовали 23 июля 2021 года и продлятся до 8 августа.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Узбекистан догнал Россию по количеству золотых медалей на Олимпиаде в Токио.