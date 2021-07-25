Журналист назвал вратаря женской футбольной сборной «свиньей в свитере»

Популярный нидерландский спортивный журналист Йохан Дерксен высмеял физическую форму голкипера женской сборной Бразилии Барбары по итогам матча второго тура группового этапа олимпийского турнира.

«Вратарь бразильской сборной полновата, не так ли? Это просто свинья в свитере. Выглядит как издевательство над сборной Бразилии. Честно говоря, я не помню сейвов в ее исполнении.

Из-за некоторых обстоятельств мне пришлось смотреть эту игру. Женский футбол — это совсем не весело», — передает слова Дерксена Mundo Deportivo.

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