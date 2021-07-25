Женская сборная России по волейболу уступила итальянкам

В первом матче на Олимпийских играх — 2020 в Токио женская сборная России по волейболу уступила итальянской команде 0:3 (23-25, 19-25, 14:25).

Соперниками россиянок во 2-м туре станут волейболисты из Аргентина. Матч пройдет 27 июля.

Ранее сообщалось, что мужская сборной России по волейболу уверенно обыграли аргентинцев на Олимпиаде-2020.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа.

Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.