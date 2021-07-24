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Канчельскис: Черчесов всю жизнь был вторым вратарем, а Карпин — звезда нашего футбола

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Александр Вильф/РИА Новости

Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о назначении Валерия Карпина на пост наставника национальной команды.

«Будет точно лучше, чем при Черчесове. Валере желаю огромной удачи и фарта. Наконец-то будем болеть за сборную по-настоящему.

«Космонавты» из РФС не перестают удивлять. Странное решение с совмещением. Конечно, тренер должен заниматься чем-то одним, но это все равно лучше, чем доверить команду вратарю.

Тренерских знаний и авторитета новому наставнику точно хватит. Черчесов же как-то справлялся. Стас всю жизнь был вторым вратарем, а Карпин — звезда нашего футбола. Черчесов только рассказывал всем, какой он крутой вратарь, а по факту обычный запасной. Футболисты будут уважать Валерия Георгиевича намного больше.

От предложения возглавить сборную отказываться нельзя. Сейчас это сродни самоубийству, но Карпин всегда был смелым человеком, он не мог не принять этот вызов», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

Напомним, 23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с наставником «Ростова» до 31 декабря 2021 года. Карпин будет совмещать должности в «Ростове» и сборной.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее экс-игрок сборной России Дмитрий Комбаров объяснил, почему у Валерия Карпина получится в национальной команде.

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