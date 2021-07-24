Теннисист Медведев заявил, что не надо слишком многого ждать от сборной России по футболу

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился мыслями о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера национальной команды по футболу.

«Мне нравится Карпин — харизматичный человек. Мне сложно рассуждать о его компетенции как тренера. Знаю, чего он добился с «Ростовом». Мне кажется, не надо слишком многого ждать, надо просто болеть и надеяться на лучшее», — цитирует спортсмена ТАСС.

Напомним, 23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с наставником «Ростова» до 31 декабря 2021 года. Карпин будет совмещать должности в «Ростове» и сборной.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее бывший защитник московского «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост наставника национальной команды.