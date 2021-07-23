Тайфун может сорвать проведение Олимпиады-2020

Главное метеорологическое агентство Японии выступило с предупреждением об опасности возникновения тайфуна в районе Токио в ближайшие дни, сообщает РИА «Новости».

Тропический циклон, который сформировался к юго-западу от острова Хонсю, может усилиться и перерасти в тайфун. Метеорологи прогнозируют, что 27 июля циклон подойдет к столице Японии. Скорость ветра в центре циклона составит 20 метров в секунду, при порывах – до 30 метров.

Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее сообщалось, что в Боливии появившийся перед матчем смерч подбросил и отшвырнул футболиста.