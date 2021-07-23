Глава оргкомитета ОИ: многие не хотят смотреть церемонию открытия из-за недавних скандалов

Глава оргкомитета Олимпийских игр в Токио Сеико Хашимото заявила, что останется на своем посту, несмотря на скандалы, случившиеся перед началом соревнований.

«Я должна выполнять свои обязанности до конца», — цитирует Хашимото ТАСС.

Напомним, режиссер церемонии открытия Олимпиады-2020 в Токио был уволен после того, как стало известно о его насмешках над Холокостом в 1998-м. Также в 90-х годах композитор Кейго Оямада, работавший над церемонией открытия ОИ-2020, признавался в интервью, что в школьные годы травил детей с ограниченными возможностями. Он принял решение покинуть творческую группу.

«Мы также в курсе, что многие не хотят смотреть церемонию открытия из-за случившихся скандалов», – добавила Хашимото.

Церемония открытия Олимпийских игр в Токио состоится 23 июля в 14:00 по московскому времени.

Церемония открытия начнется 23 июля в 14:00 по московскому времени. Игры завершатся 8 августа. Из-за пандемии коронавируса организаторы соревнований строго ограничили перемещение спортсменов. Им разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что президента России не будут представлять на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио.