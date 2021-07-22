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В Боливии появившийся перед матчем смерч подбросил и отшвырнул футболиста

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В Боливии футбольный матч был перенесен из-за появившегося смерча, информирует «Чемпионат.com».

За несколько минут до начала встречи на поле неожиданно появился смерч. Облако пыли образовалось на одной из половин поля ближе к штрафной. Футболисты в это время приветствовали друг друга в центре поля.

Атмосферный вихрь начал движение к середине площадки, участники матча бросились от него в разные стороны. На видеозаписи видно, как одного из игроков подбросило и отшвырнуло в сторону. Затем облако прошло от центра к другой штрафной и растворилось.

Ранее сообщалось, что в матче Кубка Либертадорес между командами «Серро Портеньо» — «Флуминенсе» (0:2) бригада видеоассистентов допустила грубую ошибку, в результате которой в концовке первого тайма было неверно подтверждено положение «вне игры» и отменено взятие ворот. КОНМЕБОЛ моментально отреагировала и отстранила всех судей, отвечающих за работу VAR.

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