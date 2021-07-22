Российский боец UFC пообещал поколотить рэпера

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петер Ян бросил вызов рэперу Джигану.

«Джига! Ну что ты там, до сих пор на чиле? Я тоже на водичке. Смотри, если есть желание, могу слегка поколотить тебя», — сказал Ян в сториз Instagram.

«Братан, у меня одна нога весит, как ты», — ответил музыкант.

Напомним, 7 марта Ян провел поединок против британца Алджэмейна Стерлинга. Петр Ян был дисквалифицирован из-за использования запрещенного приема на турнире UFC 259.

Обладатель титула чемпиона легчайшего веса по ходу четвертого раунда нанес Алджамейну Стерлингу удар коленом в голову, что запрещено правилами американского промоушена. После этого приема бой был досрочно остановлен.

25 июня Джиган заявил, что его боксерский поединок против Емельяненко может пройти 4 ноября.

Ранее Рэпер Джиган во время тренировки с грушей случайно нокаутировал своего годовалого сына. Видео инцидента опубликовала в своем Instagram его жена Оксана Самойлова.

На кадрах видно, как ребенок подходит к груше в тот момент, когда музыкант тренируется и случайно получает удар.