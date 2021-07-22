Игроку «Кардиффа» втирали в одежду бананы на почве расизма

Юный футболист клуба «Кардифф Сити» рассказал об издевательствах в команде на почве расизма, передает The Athletic.

Футбольная ассоциация Англии проведет расследование этого инцидента.

Игрок, которому было менее 14 лет, рассказал следователям, что он слышал обезьяньи звуки в свой адрес, и партнеры по команде втирали в его одежду бананы.

В отчете говорится, что сотрудники «Кардиффа» не реагировали на проявления расизма. Из-за издевательств спортсмен покинул команду.

Стоит отметить, что подавляющее большинство матчей в Англии начинается с преклонения колена. Так игроки протестуют против притеснений на расовой почве.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что участники Игр-2020 в Токио имеют право преклонять колено в поддержку движения Black Lives Matter. Футболистки сборных Великобритании и Чили впервые в истории Олимпиады преклонили колено перед матчем Игр-2020 в Токио.

«Это дозволено и не нарушает Правило 50, об этом отдельно говорилось в нормативных документах», — отметил глава МОК Томас Бах.