Экс-тренер «Реала» опроверг информацию о том, что он хочет возглавить сборную России

Итальянский специалист Фабио Капелло отреагировал на информацию о том, что он хочет возглавить сборную России, передает «Спорт-Экспресс».

«Желание поработать в России? Нет-нет-нет, я ничего не могу говорить о сборной России. Я вообще сейчас на отдыхе в Испании. Вам большое спасибо», — сказал Капелло.

Напомним, Капелло возглавлял российскую сборную с 2012 по 2015 год. Под его руководством россияне не смогли выйти из группы на чемпионате мира 2014 года, который проходил в Бразилии. Победителем турнира стала Германия.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее Актер Валерий Баринов оценил кандидатуру Курбана Бердыева на пост тренера сборной России.