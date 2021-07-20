Салихова заявила, что такие, как Галицкий должны руководить российским футболом

Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о президенте «Краснодара» Сергее Галицком.

«Браво, Галицкий! Только такие идейные люди должны руководить отечественным футболом. Не чиновники, годами занимающие свои посты, доведя спорт до критической отметки, а бизнесмены, которые продемонстрировали на своем примере, что можно возводить современные арены такой красоты, каких нет в Европе в кратчайшие сроки. У «Краснодара» лучшая спортивная инфраструктура в стране», — написала супруга владельца красно-белых в своем Telegram-канале.

«Краснодар» открыл второй стадион, который рассчитан на семь тысяч зрителей. Планируется, что там будет играть «Краснодар-2». Автор проекта — архитектурное бюро GMP, которое занималось основной ареной южан и прилегающим к ней парком.

«Краснодар» в минувшем сезоне занял 10-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и не попал в еврокубки.

Ранее сообщалось, что глава РПЛ Сергей Прядкин поддержал реформу лиги, которая была предложена нидерландской компанией Hypercube.