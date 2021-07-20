Слуцкий уличил Губерниева в лицемерии

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался насчет перепалки с генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки.

Слуцкий в июне комментировал товарищеский матч между Россией и Болгарией на «Первом канале». Во время перерыва специалист обсуждая, как поп-исполнитель Филипп Киркоров перепутал Магомеда Оздоева с Марио Фернандесом на тренировке национальной команды, отметил, что для артиста это простительно, и намекнул, что Канделаки ранее сделала более существенную ошибку, приняв Оздоева за иранца Сердара Азмуна.

После этого комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев раскритиковал Слуцкого за эту шутку.

«Губерниев сказал, что некрасиво так про коллег по цеху говорить? Губерниев, который обосрал вообще всех. Даже в студии кто сидит – он даже по ним прошелся. А теперь говорит: это неэтично.

Почему коллеги? Ну я как бы комментатором был, а она и не комментатор. Возможно, когда-нибудь я стану руководителем кого-то большого телеканала и мы будем коллегами. Я за», – приводит слова наставника казанцев Premier.

Ранее Тина Канделаки рассказала, как долго Дмитрий Губерниев будет работать на «Матч ТВ».