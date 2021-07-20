УЕФА опубликовал десятку лучших голов сезона-2020/2021

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал на официальном YouTube-канале десятку лучших голов европейского сезона-2020/21.

В подборку попали мячи, забитые полузащитником сборной Франции Полем Погба, хавбеком португальской «Браги» Паулинью, нападающим шотландского «Рейнджерс» Кемаром Руфом, нападающим английского «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли, форвардом «Порту» Мехди Тареми, игроком атаки команды Италии Лоренцо Инсинье, Феррао из мини-футбольной «Барселоны», футболисткой мюнхенской «Баварии» Сарой Цадрациль, полузащитником молодежной сборной Германии Флорианом Виртцем и нападающим сборной Чехии Патриком Шиком.

Поклонники футбола могут проголосовать за лучший гол прошедшего сезона на официальном сайте организации.

Ранее УЕФА опубликовал в Instagram видео с лучшими голами чемпионата Европы — 2020. По итогам голосования среди болельщиков первое место занял мяч, забитый нападающим сборной Чехии Патрика Шика в ворота команды Швейцарии (2:0). Форварду удалось отправить снаряд в створ ударом с 45,5 метров. Этот гол стал самым дальним в истории континентального первенства.