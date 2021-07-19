Российская пловчиха Ефимова оценила прочность «антисекс-кроватей» в Олимпийской деревне

Российская пловчиха Юлию Ефимома рассказала о прочности «антисекс-кроватей», которые установили в номерах спортсменов на Олимпиаде в Токио, передает «Матч ТВ».

«Выглядят эти кровати менее прочными, чем являются, потому что я уже спала одну ночь и все нормально. Перед вылетом я видела, что показывали про эти кровати, что они картонные. Но когда приехала, то сразу плюхнулась и подумала, что нужно быть немного аккуратнее», — сказала Ефимова.

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) поставить в номера сделанные из картона кровати связано с тем, что в организации хотят исключить ненужные формы физического контакта между спортсменами. Уникальная мебель не выдерживает веса двух человек или резких движений.

Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год.

Ранее ирландский гимнаст Рис Маккленахан проверил на прочность сделанные из картона кровати в Олимпийской деревне в Токио.