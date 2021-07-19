Канадский хоккеист системы клуба НХЛ «Нэшвилл» совершил каминг-аут

Канадский хоккеист системы клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» Люк Прокоп совершил каминг-аут.

«Последние полтора года были сумасшедшими, но я понял для себя, кем являюсь. Я больше не боюсь скрывать, кто я такой. Сегодня с гордостью публично заявляю о том, что я гей. Я бы не смог этого сделать без моей замечательной семьи, друзей и агентов, которые знали обо мне все, любя и поддерживая меня на каждом шагу», — написал Прокоп в Twitter.

На это сообщение отреагировал комиссионер лиги Гэри Беттмэн.

«От имени Национальной хоккейной лиги мы заявляем о том, что гордимся Люком Прокопом за его заявление. Я хотел бы поблагодарить его за то, что он поделился своей правдой и проявил такую храбрость», — отметил Беттмэн в Twitter НХЛ.

Ранее французский фигурист Кевин Аймоз в документальном фильме совершил каминг-аут.