В Федерации гребного спорта России отреагировали на новость о нашествии устриц в Токио

Глава Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин прокомментировал информацию о нашествии устриц на гребном канале в Токийском заливе, где должны пройти соревнования на летних Олимпийских играх — 2020.

«Такой информации у меня нет, в нашей команде об этом никто не знает. Сегодня я общался с командой, с ребятами, которые сейчас находятся в Токио. Все проходит в штатном режиме, сегодня у наших ребят была тренировка. Если бы случилось что-то серьезное или помешало бы соревнованиям, мы бы были в курсе», — цитирует Свирина РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что устрицы прикреплялись к поплавкам, предназначенным для поддержания спокойной водной поверхности, из-за чего они начали тонуть. Сеть поплавков общей протяженностью 5,6 км либо ремонтировали на берегу, либо очищали от моллюсков на месте с помощью водолазов. Было выловлено 14 тонн устриц. На экстренный ремонт власти японской столицы потратили $1,28 млн.

Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год.