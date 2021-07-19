Нашествие устриц может сорвать проведение соревнований на Олимпиаде

Нашествие устриц угрожает проведению соревнований по гребле на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, сообщает «Би-би-си».

Заплывы должны пройти в Токийском заливе. Устрицы прикреплялись к поплавкам, предназначенным для поддержания спокойной водной поверхности, из-за чего они начали тонуть. Сеть поплавков общей протяженностью 5,6 км либо ремонтировали на берегу, либо очищали от моллюсков на месте с помощью водолазов. Было выловлено 14 тонн устриц. На экстренный ремонт власти японской столицы потратили $1,28 млн.

Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год.

Ранее первый вице-президент Федерации фехтования России (ФФР), главный тренер сборной России Ильгар Мамедов выразил недовольство условиями проживания в Олимпийской деревне в Токио. Специалист раскритиковал площадь номеров и их планировку, а также кровати из картона.